В мотострелковой бригаде в Ленобласти открылся музей вооружения и документов времен ВОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 2 мая. / ТАСС /. Музей вооружения, формы и уникальных документов прорыва блокады открылся в отдельной мотострелковой бригаде Западного военного округа в поселке Каменка Ленинградской области , об этом в среду сообщили в пресс-службе ЗВО.

"В отдельной мотострелковой бригаде Западного военного округа, дислоцированной в поселке Каменка, открылся музей соединения, где представлено более 150 образцов вооружения, военной формы и боевых документов времен Великой Отечественной войны", — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в музее можно увидеть боевые приказы командиров и карты по ведению оборонительных и наступательных действий в ходе обороны Ленинграда. Среди экспонатов — пулемет Максима 1910 года, 7,62 мм револьвер системы Нагана 1885 года, ручная граната Дьяконова РГД-33 1933 года, гимнастерка 1935 года с нашитыми погонами, введёнными в 1943 году.

"Особое внимание заслуживают предметы, найденные поисковыми отрядами в ходе раскопок на местах боев соединения", — добавили в ЗВО.