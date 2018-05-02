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В мотострелковой бригаде в Ленобласти открылся музей вооружения и документов времен ВОВ
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В мотострелковой бригаде в Ленобласти открылся музей вооружения и документов времен ВОВ 

ТАСС 50 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Музей вооружения, формы и уникальных документов прорыва блокады открылся в отдельной мотострелковой бригаде Западного военного округа в поселке Каменка Ленинградской области, об этом в среду сообщили в пресс-службе ЗВО.
"В отдельной мотострелковой бригаде Западного военного округа, дислоцированной в поселке Каменка, открылся музей соединения, где представлено более 150 образцов вооружения, военной формы и боевых документов времен Великой Отечественной войны", — сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что в музее можно увидеть боевые приказы командиров и карты по ведению оборонительных и наступательных действий в ходе обороны Ленинграда. Среди экспонатов — пулемет Максима 1910 года, 7,62 мм револьвер системы Нагана 1885 года, ручная граната Дьяконова РГД-33 1933 года, гимнастерка 1935 года с нашитыми погонами, введёнными в 1943 году.
"Особое внимание заслуживают предметы, найденные поисковыми отрядами в ходе раскопок на местах боев соединения", — добавили в ЗВО.
Отдельная гвардейская «Красносельская» мотострелковая бригада, где открылся музей, была сформирована в 1934 году и участвовала в прорыве линии Маннергейма в годы советско-финской войны, обороняла Невский пятачок, освобождала Красное Село, за что и получила название «Красносельская». Бригада также участвовала в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Выборга и разгроме Курляндской группировки противника.
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