ДНР ждет обострения в Донбассе в связи с поставками Киеву американских «Джавелинов»

Об этом пишет РИА Новости . Агентство напоминает, что ранее официальный представитель госдепартамента сообщил, что американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) уже доставлены на Украину . Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» в ВСУ (вооруженные силы Украины) начнется 2 мая.

«Это не первое проявление агрессивных действий не только со стороны Украины, но и тех, кто дает разрешение на поставку такого вооружения для ВСУ. Нам остается только быть готовыми к любому развитию событий, к возможному применению данного оружия, возможному обострению, которое исключать нельзя на фоне смены операций», — сказал во вторник журналистам Пушилин.

Он добавил, что «по линии соприкосновения нужно быть готовым к отражению любой агрессии».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.