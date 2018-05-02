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ДНР ждет обострения в Донбассе в связи с поставками Киеву американских «Джавелинов»
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ДНР ждет обострения в Донбассе в связи с поставками Киеву американских «Джавелинов» 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет РИА Новости. Агентство напоминает, что ранее официальный представитель госдепартамента сообщил, что американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) уже доставлены на Украину. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» в ВСУ (вооруженные силы Украины) начнется 2 мая.
«Это не первое проявление агрессивных действий не только со стороны Украины, но и тех, кто дает разрешение на поставку такого вооружения для ВСУ. Нам остается только быть готовыми к любому развитию событий, к возможному применению данного оружия, возможному обострению, которое исключать нельзя на фоне смены операций», — сказал во вторник журналистам Пушилин.
Он добавил, что «по линии соприкосновения нужно быть готовым к отражению любой агрессии».
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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