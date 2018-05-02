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В Южную Корею прибыли американские самолеты-невидимки
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В Южную Корею прибыли американские самолеты-невидимки 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Российская Газета
Несмотря на потепление межкорейских отношений США и Южная Корея продолжают проведение совместных военных маневров с задействованием стратегических видов вооружений. Сегодня Сеул подтвердил, что в Корею для участия в учениях прибыли американские новейшие истребители-"невидимки" F-22.
Прибытие американских истребителей было подтверждено министерством обороны Республики Корея после соответствующей публикации в одной из местных СМИ, журналисты которой заметили на базе ВВС в районе города Кванчжу (юго-запад Кореи) самолеты F-22. В ведомстве признали, что эти машины действительно прибыли в Южную Корею и примут участие в крупных совместных военно-воздушных учениях Max Thunder, которые стартуют 11 мая. В этих учениях с обеих сторон будут задействованы около 100 боевых самолетов.
В минобороны РК подчеркнули, что Max Thunder проводятся регулярно и были запланированы до саммита, включая участие F-22. Военные призвали СМИ воздержаться от каких-либо спекуляций и домыслов по поводу прибытия американских истребителей-невидимок.
Ранее издание «Чосон Ильбо» сообщило, что прилет F-22, на которые обычно достаточно нервно реагируют в Пхеньяне, связано с желанием США и Южной Кореи оказать давление на Ким Чен Ына накануне ожидающегося американо-северокорейского саммита. В газете также полагают, что эти новейшие самолеты могут быть задействованы для обеспечения безопасности Дональда Трампа, если саммит будет решено провести на межкорейской границе в Пханмунчжоме.
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