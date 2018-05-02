В Южную Корею прибыли американские самолеты-невидимки

Несмотря на потепление межкорейских отношений США Южная Корея продолжают проведение совместных военных маневров с задействованием стратегических видов вооружений. Сегодня Сеул подтвердил, что в Корею для участия в учениях прибыли американские новейшие истребители-"невидимки" F-22.

Прибытие американских истребителей было подтверждено министерством обороны Республики Корея после соответствующей публикации в одной из местных СМИ, журналисты которой заметили на базе ВВС в районе города Кванчжу (юго-запад Кореи) самолеты F-22. В ведомстве признали, что эти машины действительно прибыли в Южную Корею и примут участие в крупных совместных военно-воздушных учениях Max Thunder, которые стартуют 11 мая. В этих учениях с обеих сторон будут задействованы около 100 боевых самолетов.

минобороны РК подчеркнули, что Max Thunder проводятся регулярно и были запланированы до саммита, включая участие F-22. Военные призвали СМИ воздержаться от каких-либо спекуляций и домыслов по поводу прибытия американских истребителей-невидимок.