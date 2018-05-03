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Эксперт прокомментировал заявление американских СМИ о возможностях российского Су-27
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Эксперт прокомментировал заявление американских СМИ о возможностях российского Су-27 

RT на русском 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в разговоре с RT прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что российский истребитель Су-27 «устрашает» страны Североатлантического альянса.
«Одно из главных достоинств в Су-27 — сверхманёвренность. Кроме того, у него очень хорошее вооружение. И, хотя это самолёт четвёртого поколения и его нельзя назвать новой боевой машиной, он изначально был настолько грамотно спроектирован и исполнен, что остался базовой моделью для многих модернизаций. Например, Су-35, Су-57 и так далее. В нём действительно был заложен серьёзный военный потенциал, который не раз был продемонстрирован и реализован. Это один из главных самолётов перехватчиков, который действует в близком контакте с авиацией коллективного Запада, которая постоянно роится у наших границ. В мире существует всего несколько таких самолётов. Су-27 сравнивают с F-15, но наш самолёт превосходит американский по многим характеристикам. Так что, в статье американские эксперты были объективны», — рассказал эксперт.
Ранее эксперты американского журнала The National Interest сообщили о том, что российский истребитель Су-27 является «устрашающим» для стран Североатлантического альянса.
По данным издания, истребитель проектировался с учётом возможностей американского F-15, в частности, для завоевания превосходства в воздушном пространстве.
RT на русском: последние новости
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