Эксперт прокомментировал заявление американских СМИ о возможностях российского Су-27

«Одно из главных достоинств в Су-27 — сверхманёвренность. Кроме того, у него очень хорошее вооружение. И, хотя это самолёт четвёртого поколения и его нельзя назвать новой боевой машиной, он изначально был настолько грамотно спроектирован и исполнен, что остался базовой моделью для многих модернизаций. Например, Су-35, Су-57 и так далее. В нём действительно был заложен серьёзный военный потенциал, который не раз был продемонстрирован и реализован. Это один из главных самолётов перехватчиков, который действует в близком контакте с авиацией коллективного Запада, которая постоянно роится у наших границ. В мире существует всего несколько таких самолётов. Су-27 сравнивают с F-15, но наш самолёт превосходит американский по многим характеристикам. Так что, в статье американские эксперты были объективны», — рассказал эксперт.

Ранее эксперты американского журнала The National Interest сообщили о том, что российский истребитель Су-27 является «устрашающим» для стран Североатлантического альянса.

По данным издания, истребитель проектировался с учётом возможностей американского F-15, в частности, для завоевания превосходства в воздушном пространстве.