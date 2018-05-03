Эксперт оценил сообщения американских СМИ о возможностях российского Су-27

Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с ФАН оценил сообщения американских СМИ о возможностях российского Су-27.

«Наконец-то в США кто-то включил голову и посмотрел, что компоновка Су-27 является не просто одной из лучших, она является идеальной», — заявил он.

По его словам, в мире давно сложилось два «лагеря» — американская и российская военная техника, причём в США давно привыкли считать, что их техника — самая лучшая, а тут их специалисты признали заслуги российских авиаконструкторов.