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Эксперт оценил сообщения американских СМИ о возможностях российского Су-27
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Эксперт оценил сообщения американских СМИ о возможностях российского Су-27 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с ФАН оценил сообщения американских СМИ о возможностях российского Су-27.
«Наконец-то в США кто-то включил голову и посмотрел, что компоновка Су-27 является не просто одной из лучших, она является идеальной», — заявил он.
По его словам, в мире давно сложилось два «лагеря» — американская и российская военная техника, причём в США давно привыкли считать, что их техника — самая лучшая, а тут их специалисты признали заслуги российских авиаконструкторов.
Ранее эксперты американского журнала The National Interest сообщили об «устрашающем» Североатлантический альянс российском истребителе Су-27.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в разговоре с RT прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что Су-27 «устрашает» страны Североатлантического альянса.
RT на русском: последние новости
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