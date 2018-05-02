На гвардейском ракетном крейсере «Варяг» прошла патриотическая акция «Письмо солдату»

В гости к тихоокеанцам пришли воспитанники владивостоксого детского дома №2 и участники регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Сегодня во Владивостоке на борту флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» командованием флота и аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае проведена традиционная патриотическая акция «Письмо солдату», приуроченная ко Дню Победы.

В гости к тихоокеанцам пришли воспитанники владивостоксого детского дома №2 и участники регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Юные приморцы зачитали морякам «Варяга» несколько писем, написанных школьниками со всей страны в виде эссе, в которых ребята, обращаясь к защитникам Отечества разных эпох, размышляли о патриотизме, чести и долге, вспоминали героические страницы истории России , ратные подвиги дедов и прадедов, выражали свою поддержку тем, кто сегодня в ответе за безопасность страны. Каждый из участников акции получил на память сборник творческих работ, где собраны десятки трогательных детских писем.

Гости выступили перед моряками с концертной программой, в ходе которой исполнили попурри песен военных лет, а также вручили экипажу подарки, сделанные руками воспитанников детдома. Моряки, в свою очередь, организовали для ребят экскурсию по кораблю: показали быт моряков, оружие крейсера, комнату Боевой славы.