«Грачи» возвращаются в родное небо: Су-25 прилетели на учения в Челябинск

За четыре недели учений звено штурмовиков обрушит на мишени больше пятидесяти тонн бомб и ракет.

С российской авиабазы Кант в Киргизии на аэродром «Шагол» в Челябинске прилетели штурмовики Су-25. Впереди у пилотов большие учения, для которых они приготовили десятки тонн своих самых мощных бомб и ракет.

За внешний вид этот самолет получил прозвище «Грач», но птицу эту только тронь: штурмовик работает над полем боя днем и ночью — его задача поддерживать сухопутные подразделения, наносить удары по целям бомбами и ракетами.

У этих «Грачей» киргизская прописка и по весне традиционно они отправляются далеко на Север — за три тысячи километров — сюда — на челябинский аэродром «Шагол», чтобы отработать всю «линейку» боевого применения.

С этим испытанием звено штурмовиков справилось отлично. Перелет с тремя промежуточными посадками или — как говорят летчики — «с тремя подскоками» — прошел без происшествий. Конечно, и в Киргизии можно пускать ракеты и бросать бомбы, но далеко не все.

«Мы стреляем там, в основном, неуправляемыми ракетами. А вот эти ракеты мы прилетаем именно сюда пострелять. Такими крупными калибрами. Естественно, летчики очень довольны, что у них есть такая возможность попускать такие ракеты и побросать такие бомбы», — отмечает инженер авиационного комплекса СУ-25 авиабазы Кант ЦВО Борис Жеребцов.

Из-за запретов киргизской стороны в Россию приходится переносить тренировки по пускам управляемых ракет и тяжелых бомб по 250 и 500 килограммов. В боевых условиях такими боеприпасами штурмовики разносят бетонные подземные бункеры противника и уничтожают его бронетехнику. Самолеты уходят на полигон с полной подвеской. Под крылом — все, что может применять Су-25, кроме разве что ракет класса «воздух-воздух».

Пуски управляемых ракет производят с расстояния в три тысячи метров до цели. Молодые летчики впервые работают с таким большим плечом захода и — конечно же — сравнивают южно-уральскую степь с предгорьями Тянь-Шаня.

«Гор, конечно, не хватает. Горы — это красота! Я думаю, здесь попроще будет, когда возникает необходимость пробивать облачность при заходе на посадку, все равно летчик себя чувствует не очень комфортно в горных районах, здесь же все проще», — поделился летчик СУ-25 авиабазы Кант ЦВО Андрей.

На отработку боевых навыков летчикам зарубежной российской базы отвели месяц. График напряженный, и каждый день у экипажей по четыре вылета. В группе вооружения уже посчитали, что за четыре недели звено штурмовиков обрушит на мишени больше пятидесяти тонн бомб и ракет.