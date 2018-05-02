Дятлы вдохновили китайских ученых на разработку нового летательного аппарата

Пекин, 2 мая / Синьхуа / — Китайские инженеры разрабатывают новый летательный аппарат, за основу конструкции которого взято строение черепа дятла, что позволит уменьшить последствия ударного воздействия. Об этом сообщается на сайте Китайского исследовательского института ракетных технологий.

Когда дятел стучит клювом по дереву, его череп подвергается сильному ударному воздействию, которое, однако, не вызывает у птицы сотрясение мозга.

Мозг дятла защищен очень плотным, крепким черепом с множеством отверстий, пояснил технический руководитель проекта по разработке нового летательного аппарата Инь Цзинь.

Амортизационная система летательного аппарата смоделированного на основе строения черепа дятла, как ожидается, будет легкой и пригодной для вторичной переработки.

Технология может применяться для повышения комфортности автомобилей, кораблей и самолетов, а также увеличения точности промышленного производства. -0-