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Омич купил самолет обанкротившейся «Томск Авиа» за 400 тысяч
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Омич купил самолет обанкротившейся «Томск Авиа» за 400 тысяч 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Житель омского поселка Ростовка купил пассажирский самолет Ан 26-100, принадлежавший обанкротившейся авиакомпании «Томск Авиа», за 393 тыс. 312 рублей.
По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, на торги по продаже имущества обанкротившейся авиакомпании «Томск Авиа», прошедшие перед майскими праздниками, было выставлено 13 лотов — девять вертолетов Ми-8Т и четыре самолета Ан. Торги проходили в форме публичного предложения.
Как сообщает «Сибирское Агентство Новостей», согласно результатам торгов, два из девяти вертолетов были куплены московской компанией «Русский дом авиации» и новосибирским «СибМаркетом». Три самолета были куплены иркутским ООО «Взлет-ДВ» и один — жителем омского поселка Ростовка. Начальная цена приобретенного им самолета составляла 533 тыс. рублей.
Самолет был выпущен в 1979 году, последний ремонт был в 2002 году. В настоящее время судно находится в аэропорту Томска.
ООО «Авиакомпания „Томск Авиа“ было признана банкротом в марте 2016 года по иску ООО „Агентство воздушных сообщений „Томск Авиа“. Долги компании составляли 486 млн рублей.
Напомним, “ФедералПресс» анализировал, какие авиакомпании чаще всех задерживают чартеры.
Фото: Алексей Литвинов
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