CNN рассказал о сближении Су-27 и американского самолета над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 «непрофессионально» сблизился с американским самолетом-наблюдателем P-8 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает CNN со ссылкой на военные источники.

Инцидент произошел 1 мая. Су-27, по словам одного из источников CNN, пролетел примерно в 20 футах (6,1 м) от P-8. Собеседники телеканала назвали перехват «безопасным, но непрофессиональным».