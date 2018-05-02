Сколько на Корейской войне погибло советских военных

Конфликт на Корейском полуострове стал первым серьезным противостоянием СССР и Запада в рамках «холодной войны». Крайне острожное поведение руководства страны позволило свести количество жертв среди советских военных до минимума.

Победить нельзя

Особенностью Корейской войны было столкновение больших группировок на ограниченном пространстве, что повлекло за собой многочисленные жертвы. К примеру, более 80% потерь армии США пришлось на сухопутные силы. Отсутствие явного перевеса у какой-либо из противоборствующих сторон (примерно по 1 млн военных в составе Северной и Южной коалиций) привело к невозможности разрешить конфликт военным путем. Применить тогда атомное оружие американцы так и не решились.

Па самым скромным подсчетам, американские войска убитыми потеряли в Корее около 54 тысяч солдат и офицеров, свыше семи тысяч американцев оказались в плену, почти 400 человек пропали без вести, 22 человека предпочли не возвращаться на родину. Обе Кореи на этой страшной войне недосчитались около 9 миллионов своих граждан, 80% из которых оказались мирными жителями.

Людские потери СССР

Вплоть до середины 70-х годов партийное руководство отрицало участие советских военных в корейском конфликте. В различных документах, наградных листах и похоронках речь шла об «особо важном задании партии и правительства». Возможно вследствие такой скрытности статистические данные о погибших долгое время разнились — в диапазоне от 200 до 1500 человек.

Советский Союз в Корейской войне был представлен преимущественно военно-воздушными силами. В конфликте принимало участие около 26 тысяч советских летчиков, все они входили в ударную группу трех авиадивизий 64-го истребительного авиационного корпуса.

Советские летчики совершили в корейское небо более 63 тысяч вылетов, принимая участие примерно в двух тысячах воздушных боев. Современные данные свидетельствуют, что за все время боевых действий наш авиационный корпус потерял 120 летчиков. Практические все они были похоронены на русском кладбище в китайском городе Далянь (в прошлом Дальний) — там, где покоятся жертвы Порт-Артура . Для сравнения, американские ВВС потеряли 1609 человек, из них 1097 были уничтожены советскими летчиками. [С-BLOCK]

Общие боевые потери Советского Союза в Корейской войне — 466 человек, из них 299 погибших (146 офицеров) и 167 раненых (преимущественно из наземного персонала). При этом ни один из советских граждан так или иначе учувствовавших в конфликте не попал в плен. Потери китайских солдат в этой войне оказались несравнимо больше: 60 тысяч погибших, 383 тысячи раненых, 21 тысяча пленных, 4 тысячи пропавших без вести. Общее число погибших в коммунистическом блоке превысило 170 тысяч человек.

Историк и публицист Евгений Норин низкие потери советской стороны в боевых действиях объясняет в первую очередь осторожностью командования, а также тем, что советские летчики воевали преимущественно над территорией Северной Кореи.

Потери в технике

Советский 64-й истребительный авиакорпус вступил в войну в ноябре 1950 года, на его вооружении находились новейшие на то время реактивные истребители МиГ-15. Эта модель по многим характеристикам превосходила участвовавшие в боях над Кореей американские машины F-80 и F-84. По мнению специалистов, даже поступившие на вооружение F-86 («Сейбр») с трудом могли соперничать с советскими истребителями.

МиГ-15 был лучше «Сейбров» по многим параметрам: высота полета, разгон, скороподъемность, маневренность, а также вооружение — 3 пушки против 6 пулеметов. Впрочем, буквальное техническое сравнение советской и американской машин некорректно, так как они были призваны решать разные боевые задачи. Цели МиГов — тяжелые бомбардировщики В-29, а F-86 охотились непосредственно за самими МиГами.

Согласно советским данным МиГи над небом Кореи сбили 69 самолетов B-29, американцы считают, что было уничтожено всего 16 «Боингов». Что касается МиГов, то по информации советской стороны было сбито 335 таких машин, американцы заявляют от 792 истребителях. [С-BLOCK]

Согласно данным военного писателя Михаила Барятинского расклад по потерям бронетехники такой: в боях было подбито 97 танков Т-34-85, которым удалось уничтожить только 34 американские бронемашины. Всего в Корее за 1950-53 годы было выведено из строя 239 Т-34-85 и СУ-76. Такие потери во многом объясняются тем, что средний советский танк Т-34-85 являлся уже устаревшей моделью, заметно уступая по своим боевым характеристикам новейшим танкам армии США.

Имея примерно одинаковое бронирование, американский «Шерман» все же превосходил советский танк в точности и скорострельности орудия. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что советской бронетехникой управляли корейцы, тогда как в «Шерманах» находились американские или британские экипажи.