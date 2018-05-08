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На Каспийской флотилии впервые в День Победы дадут салют с воды
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На Каспийской флотилии впервые в День Победы дадут салют с воды 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая — РИА Новости. Впервые в день празднования 73-й годовщины победы советских войск в Великой Отечественной войне в Астрахани залпы салюта на Каспийской флотилии будут осуществляться не с берега, а с самоходной баржи, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Традиционно, 9 мая в Астрахани салют дают с острова «Городской», располагающегося напротив набережной города, однако в этом году из-за паводков остров оказался подтопленным и сейчас не представляется возможности организовать с него салют.
"Командованием Каспийской флотилии было принято решение о погрузке и установке пуско-фейерверочных комплексов на самоходную баржу с дальнейшей постановкой ее на рейд острова «Городской». Таким образом, праздничный салют будет произведен прямо с воды и намного ближе к зрителям, чем это было раньше", — пояснил Астафьев.
Салют от Каспийской флотилии будет проведен из салютных установок «Радуга» в количестве 30 залпов.
В параде победы, который продет в Астрахани, также примут участие малый ракетный корабль «Великий Устюг», малый артиллерийский корабль «Волгодонск» и спасательное судно-буксир «СБ-738». Отряд уже прибыл на место якорной стоянки, на рейд Астрахани, а непосредственно 9 мая ошвартуется на набережной напротив острова «Городской».
Жители и гости Астрахани смогут пройти с экскурсиями по кораблям, ознакомиться с палубным оружием, стоящим на вооружении, а также с условиями службы и быта экипажей. Кроме того, на спасательном буксире гостям будет продемонстрировано новейшее водолазное оборудование, которое применяет личный состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ.
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