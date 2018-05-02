В Татарстане готовят тяжёлую артиллерию к 9 Мая.

Татарстане основательно подготовились к параду ко Дню Победы.

Курсанты Казанского танкового училища готовятся и чеканят шаг, доводя его до идеала. А на возвышенности Татарстана, на высокой горе создаётся техника прошлых лет. Жители решили создать имитированную военную технику, которая на военную похожа только внешне.

К параду был подготовлен имитированный танк Т-34, истребитель И-16, а также вертолёт МИ-1. Техника порадует глаз горожан, конечно она создана лишь для того, чтобы явитья символом победы над фашисткими войсками и погрузить всех в автомосферу прошлых сражений.

Имитированная техника была создана на основе старых автомобилей. Создатели просто повторили первый геликоптер, это если говорить о вертолёте. Такая же ситуация и с танком.