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В Татарстане готовят тяжёлую артиллерию к 9 Мая.
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В Татарстане готовят тяжёлую артиллерию к 9 Мая. 

Car.ru 25 минут назад
Фото: Car.ru
В Татарстане основательно подготовились к параду ко Дню Победы.
Курсанты Казанского танкового училища готовятся и чеканят шаг, доводя его до идеала. А на возвышенности Татарстана, на высокой горе создаётся техника прошлых лет. Жители решили создать имитированную военную технику, которая на военную похожа только внешне.
К параду был подготовлен имитированный танк Т-34, истребитель И-16, а также вертолёт МИ-1. Техника порадует глаз горожан, конечно она создана лишь для того, чтобы явитья символом победы над фашисткими войсками и погрузить всех в автомосферу прошлых сражений.
Имитированная техника была создана на основе старых автомобилей. Создатели просто повторили первый геликоптер, это если говорить о вертолёте. Такая же ситуация и с танком.
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