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Сеул решил судьбу войск США
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Сеул решил судьбу войск США в случае мира с КНДР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Jung Yeon-Je
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин категорически отвергает возможность вывода американских войск, дислоцированных в стране, в случае заключения мирного договора с Северной Кореей, об этом со ссылкой на официального представителя президентской администрации сообщило агентство Ренхап.
"Вооруженные силы США в Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США и не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора", — сказал официальный представитель президентской администрации Ким Ый Гём.
Агентство приводит пояснения источника из президентской администрации, сообщившего на условиях анонимности о том, что "позиция правительства заключается в том, что вооруженные силы США в Корее выполняют роль посредника с сильными соседями, окружающими страну, такими как Китай и Япония".
Вопрос о возможности вывода американских военных, которых сейчас насчитывается в Корее 28 тысяч, стал предметом обсуждения в Южной Корее после саммита лидеров Севера и Юга 27 апреля. В то же время обозреватели отмечают, что Ким Чен Ын на встрече не стал поднимать этот вопрос и даже выразил понимание того, что Южная Корея проведет военные учения с США, временно отложенные ради саммита.
Впервые в истории двух государств 27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с визитом южную часть демилитаризованной зоны между Севером и Югом Корейского полуострова и провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На конец мая — начало июня намечена встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.
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Комментарии201  Ещё 7 источников 
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