Россия снизила военные расходы впервые за 19 лет

Военные расходы России снизились на 20% в 2017 году, составив $66,3 млрд Их уменьшение зафиксировано впервые с 1998 года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Несмотря на то, что модернизация армии остается приоритетом для России, военный бюджет был ограничен из-за экономических проблем, которые страна испытывает с 2014 года, объясняют эксперты Сткогольмского института.

При этом в 2017 году расходы на оборону в Центральной и Западной Европе увеличились на 12% и 1,7% соответственно, в том числе, «из-за представлений о растущей угрозе со стороны России», говориться в отчете.