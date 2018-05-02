Ещё
Россия снизила военные расходы впервые за 19 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия снизила военные расходы впервые за 19 лет 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Военные расходы России снизились на 20% в 2017 году, составив $66,3 млрд Их уменьшение зафиксировано впервые с 1998 года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Несмотря на то, что модернизация армии остается приоритетом для России, военный бюджет был ограничен из-за экономических проблем, которые страна испытывает с 2014 года, объясняют эксперты Сткогольмского института.
При этом в 2017 году расходы на оборону в Центральной и Западной Европе увеличились на 12% и 1,7% соответственно, в том числе, «из-за представлений о растущей угрозе со стороны России», говориться в отчете.
BFM.RU: последние новости
Президент Южной Кореи категорически отверг возможность вывода американских войск ЛНР: Киев доставил в Донбасс тяжелое вооружение и дополнительные силы Трамп назвал сенаторов от Демпартии обструкционистами
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США245
Сеул решил судьбу войск США244
В Армении началась тотальная блокировка280
Киев назвал три варианта возвращения Донбасса98
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана198
Видео
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение