СМИ: В России примут на вооружение новую систему управления ПВО

По данным издания, с помощью новой АСУ силы ПВО смогут оперативнее регировать на изменение боевой обстановки, а информация каждой зенитно-ракетной системы и радиолокационного комплекса сможет обрабатываться в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта.

«Новая АСУ сократит время на доведение задач, повысит точность целеуказания. Превратятся в одно целое разнородные силы ПВО малой, средней и большой дальности. Собранная в автоматическом режиме информация будет максимально быстро обобщена и передана на командные пункты. Это очень важно при современных скоростях самолётов и высокой плотности воздушных атак», — рассказал газете генерал-лейтенант Александр Горьков, бывший начальник зенитных ракетных войск.

Ранее СМИ сообщали, что армия России сможет использовать искусственный интеллект в комплексах РЭБ.