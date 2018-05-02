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СМИ: В России примут на вооружение новую систему управления ПВО
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СМИ: В России примут на вооружение новую систему управления ПВО 

RT на русском 12 минут назад
Воздушно-космические силы России впервые испытали автоматизированную систему управления (АСУ) средствами ПВО с элементами искусственного интеллекта, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны.
По данным издания, с помощью новой АСУ силы ПВО смогут оперативнее регировать на изменение боевой обстановки, а информация каждой зенитно-ракетной системы и радиолокационного комплекса сможет обрабатываться в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта.
«Новая АСУ сократит время на доведение задач, повысит точность целеуказания. Превратятся в одно целое разнородные силы ПВО малой, средней и большой дальности. Собранная в автоматическом режиме информация будет максимально быстро обобщена и передана на командные пункты. Это очень важно при современных скоростях самолётов и высокой плотности воздушных атак», — рассказал газете генерал-лейтенант Александр Горьков, бывший начальник зенитных ракетных войск.
Ранее СМИ сообщали, что армия России сможет использовать искусственный интеллект в комплексах РЭБ.
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