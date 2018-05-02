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США перебросили в Польшу бронетанковую бригаду
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США перебросили в Польшу бронетанковую бригаду 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: Sgt. Aaron Ellerman
США в рамках операции Atlantic Resolve и маневров Sabre Strike начали перебрасывать в Польшу бронетанковую бригаду.
Всего в республику для постоянной дислокации должны прибыть около 4 тыс. военных, 90 танков «Абрамс», 140 БМП и 18 артиллерийских установок.
В начале года Пентагон объявил, что 1-я бронетанковая бригада, дислоцированная в Форт-Худе, штат Техас, будет переведена в Европу летом, чтобы заменить 2-ю бронетанковую бригаду, напоминает Defence24.
В марте Польша также заключила контракт на поставку американских систем Patriot.
В прошлом году Польша потребовала у США технологии систем Patriot под угрозой отказа от ракет. О договоренности поставок систем ПВО Patriot в Польшу министр обороны Польши Антоний Мачеревич объявил в начале июля.
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Комментарии43  Ещё 1 источник 
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