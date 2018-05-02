США перебросили в Польшу бронетанковую бригаду

США в рамках операции Atlantic Resolve и маневров Sabre Strike начали перебрасывать в Польшу бронетанковую бригаду.

Всего в республику для постоянной дислокации должны прибыть около 4 тыс. военных, 90 танков «Абрамс», 140 БМП и 18 артиллерийских установок.

В начале года Пентагон объявил, что 1-я бронетанковая бригада, дислоцированная в Форт-Худе, штат Техас, будет переведена в Европу летом, чтобы заменить 2-ю бронетанковую бригаду, напоминает Defence24.

В марте Польша также заключила контракт на поставку американских систем Patriot.