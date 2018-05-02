В Эстонии начинаются крупнейшие в истории страны военные учения

ТАЛЛИН , 2 мая — РИА Новости . Крупнейшие за всю историю независимости Эстонии военные учения Siil-2018 ("Ёж-2018") начинаются в республике в среду, сообщил главный штаб сил обороны страны.

Участники

США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и В учениях, которые пройдут со 2 по 14 мая, примут участие более 15 тысяч военнослужащих, членов военизированного ополчения «Кайтселиит» ("Союз обороны"), резервистов, полицейских, спасателей, а также союзников по НАТО и партнеров альянса из 15 стран: Великобритании Ирландии . Число зарубежных военнослужащих составит порядка 2 тысяч человек.

Военные из Великобритании и Дании входят в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО. Латвия направит на учения пехотную роту, Канада — подразделение численностью в роту, Литва — пехотную механизированную роту, США — роту морской пехоты и киберподразделение национальной гвардии, а также вертолеты UH-60 Black Hawk. В учениях также примут участие дислоцированные на авиабазе Эмари под Таллином истребители Mirage 2000 ВВС Франции.

Германия пришлет на учения механизированную пехотную роту, Финляндия отправит в Эстонию около 250 военнослужащих, большую часть которых составят срочнослужащие подразделения быстрого реагирования Пориской бригады. Польша направит противовоздушную батарею и четыре штурмовика SU-22, Швеция — медиков и штабных офицеров, Бельгия — подразделение логистики. Грузия и Украина будут представлены штабными офицерами, а Ирландия пришлет наблюдателей.

Учения пройдут в различных регионах Эстонии, а также впервые частично состоятся и на территории Латвии.

Наблюдатели

Нидерландов, Поскольку число участников Siil превышает 13 тысяч человек, они, в соответствии с Венским документом ОБСЕ , объявлены крупномасштабными. На учениях будет присутствовать 31 наблюдатель из Белоруссии Чехии , Дании, Финляндии, Германии, Италии Норвегии , Польши, Румынии России , Швеции, Великобритании, Украины, США, НАТО и штаб-квартиры главного командования вооруженных сил НАТО в Европе.

Задачи и сценарий

В ходе учений планируется проверить боеготовность сухопутных войск и резервистов, что позволит дать оценку реальному уровню обороноспособности Эстонии. Согласно сценарию учений, Эстония должна защищаться от враждебного крупного соседнего государства под названием Murinius, входящего в объединение четырех государств Occasus.

В Occasus входят Murinius и его вассалы: Plumbeus, Griseus и Cinereus, которые разделяют одну культуру и историю, их также объединяет между собой противостояние западной культуре и основным ценностям демократии.

По легенде учений, главным оппонентом Эстонии во время маневров будет государство Murinius. Ситуация накаляется, когда президент Murinius обвиняет Эстонию и Латвию во вмешательстве во внутренние дела его государства, и заявляет о начале военной деятельности против этих стран. Формирование враждебных подразделений для военного вторжения происходит под прикрытием подготовки к проведению ежегодных стратегических учений стран Occasus OCCAEX.

Судя по импровизированной карте, представленной на сайте «Кайтселиита», государства Murinius (Анаконда), Plumbeus (Акула) и Cinereus (Коала) находятся на территории России, а Griseus (Дельфин) — частично на территории Белоруссии и частично на территории России. Сценарий учений подготовлен Центром ведения общих военных операций НАТО (Joint Warfare Centre), находящимся в норвежском Ставангере.

Техника

Великобритания предоставит различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2 и боевые машины пехоты Warrior. Также в маневрах будут участвовать боевые машины пехоты CV90 из Дании, бронетранспортеры Sisu XA-188 и БМП CV90 эстонских сил обороны.

Будут представлены 20 воздушных аппаратов, в том числе британские вертолеты Lynx Wildcat AH1 и американские UH-60 Black Hawk, французские истребители Mirage 2000 и польские штурмовики Su-22. Кроме того, будут участвовать вертолеты R-44 Robinson и учебные реактивные самолеты L-39 ВВС Эстонии.

Учения «Ёж» впервые прошли в 2008 году. До нынешнего года крупнейшими учениями были маневры в 2015 году, в которых приняли участие около 13 тысяч военнослужащих.