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Два пилота из Франции купили самолет для спасения мигрантов на море
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Два пилота из Франции купили самолет для спасения мигрантов на море 

Российская Газета 32 минуты назад
Два французских пилота купили для спасения нелегальных мигрантов на Средиземном море, передает РИА Новости.
49-летний Жозе Бенаван и 35-летний Бенуа Миколон организовали организацию «Пилоты-добровольцы» и приобрели легкий самолет «Colibri» за 130 тысяч евро. Первый полет запланирован на 2 мая.
Французы планируют помогать другим неправительственным организациям и официальным властям в отслеживании лодок и передаче информации о них. Бенаван и Миколон будут патрулировать большую зону возле Триполи площадью 150 на 50 км.
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