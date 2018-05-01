Два пилота из Франции купили самолет для спасения мигрантов на море

Два французских пилота купили для спасения нелегальных мигрантов на Средиземном море, передает РИА Новости

49-летний Жозе Бенаван и 35-летний Бенуа Миколон организовали организацию «Пилоты-добровольцы» и приобрели легкий самолет «Colibri» за 130 тысяч евро. Первый полет запланирован на 2 мая.

Французы планируют помогать другим неправительственным организациям и официальным властям в отслеживании лодок и передаче информации о них. Бенаван и Миколон будут патрулировать большую зону возле Триполи площадью 150 на 50 км.