Ещё
Артиллерийский катер «Шмель» впервые провёл тренировку по отражению нападения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Артиллерийский катер «Шмель» впервые провёл тренировку по отражению нападения 

RT на русском 33 минуты назад
Об этом информирует телеканал «Звезда» со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.
Тренировка, в ходе которой катер отразил условное нападение диверсионно-разведывательной группы, прошла в акватории реки Дон.
По сценарию учений, во время подхода к набережной Ростова-на-Дону экипаж «Шмеля» обнаружил быстроходный катер условного противника, который сближался с отрядом кораблей Каспийской флотилии.
Экипаж катера вступил во встречный бой с условным противником, в ходе которого уничтожил его из 76-миллиметровой артиллерийской пушки «Д-56ТС».
В конце марта сообщалось, что отряд артиллерийских катеров Каспийской флотилии проекта 1204 «Шмель» провёл учения.
RT на русском: последние новости
В ЛНР заявили, что украинские военные доставили в Донбасс тяжёлое вооружение В ДНР отреагировали на поставки американских ракетных комплексов Jаvelin Киеву «Погибаю, но не сдаюсь!»: как Черноморский флот предпочёл затопление плену
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО стягивает истребители над Черным морем496
Виторган увез дочь из России147
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили209
США смогли добиться уступок от Ким Чен Ына257
В Москве ожидается рекордная жара3
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение