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В ДНР не исключили обострения из-за поставок Киеву вооружений из США
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В ДНР не исключили обострения из-за поставок Киеву вооружений из США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Денис Пушилин не исключает возможного обострения ситуации в Донбассе в связи с поставками Киеву американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и планами украинских силовиков провести практическую подготовку данного вооружения.
Ранее официальный представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены на Украину. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin в ВСУ (вооруженные силы Украины) начнется 2 мая.
"Это не первое проявление агрессивных действий не только со стороны Украины, но и тех, кто дает разрешение на поставку такого вооружения для ВСУ. Нам остается только быть готовыми к любому развитию событий, к возможному применению данного оружия, возможному обострению, которое исключать нельзя на фоне смены операций", — сказал во вторник журналистам Пушилин.
Он добавил, что «по линии соприкосновения нужно быть готовым к отражению любой агрессии».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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