В ДНР не исключили обострения из-за поставок Киеву вооружений из США

ДОНЕЦК , 1 мая — РИА Новости . Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Денис Пушилин не исключает возможного обострения ситуации в Донбассе в связи с поставками Киеву американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и планами украинских силовиков провести практическую подготовку данного вооружения.

Ранее официальный представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены на Украину . Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin в ВСУ (вооруженные силы Украины) начнется 2 мая.

"Это не первое проявление агрессивных действий не только со стороны Украины, но и тех, кто дает разрешение на поставку такого вооружения для ВСУ. Нам остается только быть готовыми к любому развитию событий, к возможному применению данного оружия, возможному обострению, которое исключать нельзя на фоне смены операций", — сказал во вторник журналистам Пушилин.

Он добавил, что «по линии соприкосновения нужно быть готовым к отражению любой агрессии».