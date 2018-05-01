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Америка перебросит в Европу танковую бригаду, пишут СМИ
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Америка перебросит в Европу танковую бригаду, пишут СМИ 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Америка начала переброску в Европу 1-й танковой бригады, которая входит в состав 1-й кавалерийской дивизии. Передислокация проходит в рамках операции Atlantic Resolve, сообщает польский портал defence24, передаёт ТАСС.
На вооружении 1-й танковой бригады стоят 90 основных боевых танков M1 Abrams, 140 бронемашин Bradley, 18 самоходных артиллерийских установок Paladin. Численность формирования достигает 3,5-4 тысяч человек.
Бригада в 2014 году уже несла дежурство в Польше. После переброски она вновь будет размещена на территории этой восточноевропейской страны.
Операция Atlantic Resolve стартовала в 2014 году. В её рамках США размещают в восточноевропейских государствах своих солдат, чтобы «восстановить уверенность» после воссоединения Крыма с Россией.
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