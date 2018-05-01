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СМИ: США начали перебрасывать в Европу танковую бригаду
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СМИ: США начали перебрасывать в Европу танковую бригаду 

ТАСС 38 минут назад
ВАРШАВА, 1 мая. /ТАСС/. США начали отправку в Европу 1-й танковой бригады, входящей в состав 1-й кавалерийской дивизии в рамках ротации операции Atlantic Resolve. Об этом сообщил во вторник польский информационный портал defence24.pl специализирующийся на вопросах обороны и безопасности.
Аналогичную информацию разместило в Twitter Европейское командование вооруженных сил США, опубликовав фотографии готовых к отправке танков и бронетранспортеров. 1-я кавалерийская дивизия в своем профиле разместила короткий видеосюжет, демонстрирующий движение груженого танками железнодорожного состава.
По информации польского портала, в Европу направляется около 3,5-4 тыс. солдат вместе с оборудованием. На вооружении бригады стоят около 90 танков Abrams, 140 БТР и БМП Bradley, 18 самоходных артиллерийских установок Paladin, а также разные системы поддержки и связи.
Направляющаяся в Европу бригада в 2014 году уже несла службу в Польше. По информации defence24.pl, и сейчас большая часть их действий будет осуществляться на территории республики.
Операция Atlantic Resolve была начата в апреле 2014 года. По официальной формулировке США и НАТО ее цель — «восстановление уверенности» Восточноевропейских государств, после воссоединения Крыма с Россией. В рамках операции сухопутные силы США принимают участие в значительно участившихся многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.
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