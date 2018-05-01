Почему Иван Кожедуб сбил над Берлином в 1945 году два истребителя США

Во время Второй мировой войны отношения с союзниками не всегда складывались гладко. Случались трагические ошибки, недопонимание, нарушения приказов, а иногда и прямая агрессия в сторону советских войск. История сохранила несколько громких инцидентов, произошедших в воздушном пространстве. Яркий пример — трагедия, произошедшая в 1944 году в районе югославского города Ниш, когда американские Lightning «по ошибке» влетели в зону расположения советских войск, атаковав технику и людей. Погибли 34 человека, 39 были ранены. Советским летчикам приходилось сражаться не только с немецкими асами, случалось, что в их прицел попадали и американские самолеты.

Борьба за воздушное господство

Воздушные столкновения с американцами — редкие, но показательные — начались ближе к концу 1944 года, когда победа советских войск уже была не за горами. Их старались списать на последствия военной неразберихи, но было очевидно, что США не желают ограничивать свою свободу в небе и делить его с кем-то, даже с армией государства-победителя. Маршал Жуков с негодованием вспоминал, как командующий американских ВВС во время обсуждения порядка полетов над советской зоной заметил, что «американская авиация всюду летала безо всяких ограничений». «Досадные навигационные ошибки» и «отсутствие должной координации» становились подозрительно частыми.

Получили по заслугам

Иван Никитович Кожедуб , трижды лауреат ордена «Золотой Звезды», легендарный советский ас, во время Великой Отечественной сбивший 64 немецких самолета, включая первый немецкий реактивный истребитель МЕ-262, в апреле 1945 года столкнулся с непредвиденным противником. Это произошло уже под Берлином. Впоследствии летчик рассказывал своему биографу Н. Г. Бодрихину, что, встретив в воздухе «Летающие крепости» союзников, он заградительной очередью отогнал от них пару немецких Messerschmitt, но тут же был атакован американскими истребителями прикрытия.

“Кому огня? Мне?!” — с возмущением вспоминал уже отмеченный всевозможными чинами и наградами герой спустя полвека после происшедшего. «Очередь была длинной, с большой, в километр, дистанции, с яркими, в отличие от наших и немецких трассирующими снарядами. Из-за большого расстояния было видно, как конец очереди загибается вниз. Я перевернулся и, быстро сблизившись, атаковал крайнего американца», — говорил Кожедуб. К этому времени летчик уже понял, чьи самолеты перед ним, сориентировавшись по белым звездам на крыльях и количеству машин в эскорте. Сбив одну машину точным попаданием в фюзеляж, Кожедуб проследил, как она дымит и снижается, падая в сторону расположения советских войск. Тогда он развернулся, сделал полупетлю и атаковал второго. Самолет взорвался в воздухе.

Современники говорили о Кожедубе как о неудержимом, героическом летчике, который никогда не отступал перед врагом и ни разу за всю войну не был сбит. Неудивительно, что он не дал спуску атаковавшим его истребителям союзников, рискуя не только своей военной карьерой, но и жизнью.

У страха глаза велики

Американский летчик, пилотировавший второй сбитый Кожедубом Mustang, с трудом смог посадить свой самолет. Когда к нему подбежали военные и через переводчика задали вопрос, кто его сбил, летчик ответил: «Focke-Wulf с красным носом». Летчик ошибся, спутал немецкий Focke-Wulf с советским Ла-7, и эта ошибка помогла американцам сохранить лицо в неприятной ситуации.

Незадолго до происшествия на советских истребителях стали ставить новую технику, ФКП (фотокинопулемет), фиксировавшую мельчайшие подробности боя. Стояла такая машинка и на истребителе Кожедуба. После проявки пленки внимательно изучало командование и полка, и дивизии, и корпуса. А потом командир полка П. Ф. Чупиков вернул эти пленки Кожедубу с рекомендацией убрать подальше и по возможности забыть об их существовании. Не было также речи о том, чтобы украсить победоносный фюзеляж истребителя еще двумя звездами.

Начало великого противостояния