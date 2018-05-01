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Американцы перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду
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Американцы перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду 

Вести.Ru 57 минут назад
США перебрасывают в Польшу 1-ю бронетанковую бригаду 1-й дивизии кавалерии из Техаса. Будущим летом она должна заменить 2-ю бронетанковую бригаду 1-й дивизии пехоты, передает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.
Сообщается, что переброска данного воинского подразделения осуществляется «в рамках операции Atlantic Resolve, которая имеет целью укрепление войск союзников США на восточном фланге, и маневров Saber Strike». В состав бригады входят, в частности, танки Abrams, боевые машины Bradley, самоходные гаубицы Paladin.
В настоящее время в Польше дислоцирована бронетанковая бригада США в составе около 3,5 тысячи американских военнослужащих.
Как ожидается, прибывающие в страну солдаты США примут участие в начинающихся 3 июня двухнедельных учениях Saber Strike 18. В маневрах будут задействованы в общей сложности более 10 тысяч военнослужащих из 22 государств.
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