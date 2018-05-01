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В Латвии пожаловались на отказ России от ракетных пусков в Балтийском море
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В Латвии пожаловались на отказ России от ракетных пусков в Балтийском море 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Госсекретарь министерства обороны Латвии Янис Гарисонс рассказал о том, что Россия дважды резервировала воздушное пространство в латвийской эксклюзивной экономической зоне для ракетных стрельб, однако ни разу они не были проведены. Об этом сообщает Neatkarīga.
По словам Гарисонса, российские военные дважды уведомляли латвийских коллег о намерении провести учения — с 4 по 6 и с 17 по 19 апреля. При этом он подчеркнул, что Россия имеет право резервировать воздушное пространство эксклюзивной экономической зоне неограниченное количество раз, несмотря на то, что это сулит убытки латвийской стороне.
"Мы ничего особо сделать не можем. Конечно, можно обсудить эту ситуацию с международными организациями, а также мы можем продолжать следить. Мы уже обсудили этот вопрос с партнерами из НАТО", — отметил Гарисонс.
Он также добавил, что в случае новых учений российской армии, которые предусматривают проведение ракетных пусков, министерство обороны организует наблюдение за ними. Он уточнил, что для этого потребуются дополнительные средства из государственного бюджета. Гарисонс заявил, что подобная ситуация демонстрирует «нежелание россиян строить доверительные отношения».
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