Ещё
В соединениях ПВО ВКС прошли соревнования радиотехнических войск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В соединениях ПВО ВКС прошли соревнования радиотехнических войск 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В соревнованиях приняли участие боевые расчеты радиолокационных станций «Небо-М», «Каста 2-2», «Подлет».
В соединениях противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, военных округов и Военно-Морского Флота прошел второй отборочный этап конкурса расчетов радиотехнических войск «Воздушные рубежи-2018».
В соревнованиях приняли участие боевые расчеты радиолокационных станций «Небо-М», «Каста 2-2», «Подлет».
В ходе конкурса военнослужащим предстояло совершить многокилометровые марши, преодолевая зараженные участки местности и, отражая нападение диверсионных групп, заступить на боевое дежурство в заданном районе, а также выполнить задачи по обнаружению воздушных целей и выдаче целеуказаний для средств поражения. Роль условного воздушного противника выполняли экипажи вертолетов Ми-8, штурмовиков Су-25 и истребителей Су-30СМ.
Победители второго этапа примут участие во всеармейском этапе конкурса «Воздушные рубежи-2018».
ТК «Звезда»: последние новости
Командующий ЦВО встретился с ветеранами Вооруженных Сил РФ Мотострелки ЗВО освободили условные населенные пункты и вывели из окружения мирных жителей на учении в Нижегородской области В Обнинске более 300 моряков-подводников примут участие в шествии, посвященном Победе в Великой Отечественной войне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась212
Казаки заблокировали Сахаровский центр442
Будущий премьер Армении высказался о России445
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили104
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку185
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение