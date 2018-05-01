В соединениях ПВО ВКС прошли соревнования радиотехнических войск

В соревнованиях приняли участие боевые расчеты радиолокационных станций «Небо-М», «Каста 2-2», «Подлет».

В соединениях противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, военных округов и Военно-Морского Флота прошел второй отборочный этап конкурса расчетов радиотехнических войск «Воздушные рубежи-2018».

В соревнованиях приняли участие боевые расчеты радиолокационных станций «Небо-М», «Каста 2-2», «Подлет».

В ходе конкурса военнослужащим предстояло совершить многокилометровые марши, преодолевая зараженные участки местности и, отражая нападение диверсионных групп, заступить на боевое дежурство в заданном районе, а также выполнить задачи по обнаружению воздушных целей и выдаче целеуказаний для средств поражения. Роль условного воздушного противника выполняли экипажи вертолетов Ми-8, штурмовиков Су-25 и истребителей Су-30СМ.

Победители второго этапа примут участие во всеармейском этапе конкурса «Воздушные рубежи-2018».