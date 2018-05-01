Подлодка «Карелия» отработала нанесение ракетного удара

Экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения «Карелия» отработал плановое маневрирование в Баренцевом море. Об этом во вторник «РГ» сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга

На учениях военные моряки выполнили сразу несколько задач. Это и погружение подводной лодки на разные глубины, и плавание под перископом, и всплытие в экстренном порядке. Под водой моряки тренировали навыки по выходу в торпедную атаку и нанесению ракетного удара.

— Личный состав проверил слаженность действий на боевых постах. А еще снял ряд контрольных нормативов, — добавил капитан 1 ранга Вадим Серга.