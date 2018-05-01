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Подлодка «Карелия» отработала нанесение ракетного удара
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Подлодка «Карелия» отработала нанесение ракетного удара 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения «Карелия» отработал плановое маневрирование в Баренцевом море. Об этом во вторник «РГ» сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
На учениях военные моряки выполнили сразу несколько задач. Это и погружение подводной лодки на разные глубины, и плавание под перископом, и всплытие в экстренном порядке. Под водой моряки тренировали навыки по выходу в торпедную атаку и нанесению ракетного удара.
— Личный состав проверил слаженность действий на боевых постах. А еще снял ряд контрольных нормативов, — добавил капитан 1 ранга Вадим Серга.
К-18 «Карелия» — атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения. Относится ко втором поколению субмарин. Лодка спущена на воду в феврале 1989 года. Место приписки — Гаджиево. Предельная глубина погружения — до 650 метров. Экипаж — 140 человек. На подводной лодке стоит торпедно-минное, ракетное вооружение и средства Противовоздушной обороны. На смену крейсерам данного проекта в армию поступают подводные ракетоносцы проекта 955 «Борей». Головной корабль — "Юрий Долгорукий". Он также базируется на Северном флоте.
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