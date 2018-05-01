Порошенко рассказал об испытаниях нового украинского боевого модуля

"Усовершенствованный боевой модуль «Дуплет», предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По словам президента, «Житомирский бронетанковый завод» значительно повысил характеристики боевого модуля. В частности, модуль оборудован улучшенной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днем, так и ночью.