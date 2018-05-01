Порошенко рассказал об испытаниях нового украинского боевого модуля 

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил об удачных испытаниях усовершенствованного боевого модуля «Дуплет», который предназначен для модернизации бронетехники.
"Усовершенствованный боевой модуль «Дуплет», предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
По словам президента, «Житомирский бронетанковый завод» значительно повысил характеристики боевого модуля. В частности, модуль оборудован улучшенной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днем, так и ночью.