Дроны «Орион» подготовили к испытаниям

Минобороны России намерено как можно быстрее наверстать отставание в области разведывательно-ударных беспилотников большой дальности и продолжительности полета. Такие дроны способны находиться в воздухе сутками и наносить удары по противнику за тысячи километров от места взлета. Пока такими системами располагают только США

В сети появилось фото с изображением трех сверхдальних беспилотников «Орион» в сборочном цехе. Все аппараты находятся в высокой степени готовности. Ранее разработчик сверхдальнего дрона массой свыше тонны демонстрировал лишь опытный образец. По оценке экспертов, создана ограниченная серия дронов для испытаний, в том числе войсковых. Не исключено, что военное ведомство испытает «Орионы» и в боевых условиях в Сирии . Беспилотник создается по заказу Минобороны в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец» с 2011 года.

Летательный аппарат массой в одну тонну способен находиться в воздухе без посадки более 24 часов. Один дрон может нести разведывательное оборудование или боеприпасы общей массой около 300 килограммов. Беспилотник может забираться на высоту до восьми километров. Там он неуязвим для наземных переносных зенитных ракетных комплексов. В состав комплекса входят сами летательные аппараты «Орион», система автоматического взлета и посадки, наземный пункт управления и обработки информации, аэродромное технологическое оборудование.

Российская армия за последние пять лет сделала качественный рывок в развитии беспилотной авиации. За это время в войска поставлено более 1800 современных беспилотных летательных аппаратов. Возможности дистанционно управляемой авиации в решении разведывательных задач повысились в 15 раз. Сформированы четыре десятка эскадрилий дронов. Однако пока на вооружение приняты в основном лишь беспилотники малого класса, массой от нескольких килограммов до нескольких десятков килограммов. В их числе аппараты «Орлан-10», «Элерон-3», «Форпост». Малые аппараты позволяют вести разведку на глубину до 500 км. Кроме того, их применяют в интересах радиоэлектронной борьбы, организации связи, целеуказания для артиллерийский и ракетных систем, а также пилотируемой авиации.

В ноябре прошлого года начальника Генштаба Валерий Герасимов анонсировал скорое завершение разработки перспективных больших комплексов, способных выполнять задачи на глубину до 3 тысяч километров. После появления у нас этих систем можно будет говорить о паритете с американской армией в этом виде вооружений. Кроме «Ориона» в России разрабатывается еще несколько тяжелых дронов, в том числе беспилотник «Альтаир» массой в несколько тонн. Правда, пока официальных сообщений об успехах этой программы нет. Напротив, как рассказали «КВ» источники в оборонном комплексе, руководство Минобороны не раз уже критиковало разработчиков за срыв темпов. Недавно СМИ сообщили о задержании руководителя фирмы-разработчика дрона «Альтаир» — казанской компании «КБ имени Симонова». Не исключено, что это связано с задержкой выполнения оборонного заказа.

Кроме того, в режиме секретности ведут работы по созданию многотонных летающих дронов КБ имени Сухого и корпорация «МиГ» . Ожидается, что первые летающие образцы могут появиться до 2020 года. Тяжелые ударные дроны смогут издалека наносить точечные удары по живой силе и инфраструктуре противника, вести визуальную или радиолокационную разведку в оперативной глубине, с возможностью длительного патрулирования.

Главный редактор интернет-портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов рассказал «КВ», что разработчики тяжелых беспилотников столкнулись с большим количеством проблем технологического характера. «Я не уверен, что до конца решены те проблемы, которые возникли на начальном этапе. Например, остро стоял вопрос с двигателями. Российская промышленность долгое время не занималась созданием двигателей для аппаратов подобной размерности. Решать задачи по обеспечению двигателями беспилотников за счет поставок из-за рубежа можно только отчасти, когда политическая ситуация более ровная. Жизнь показывает, что это очень сложно», — сказал эксперт.

По его словам, весьма перспективным направлением является разработка высотных аппаратов. «Верхняя часть крыла таких аппаратов будет оснащена солнечными батареями, и за счет этого будут работать электродвигатели. В течение светлого времени суток такие аппараты будут запасать энергию, объема которой хватит для полета ночью. Соответственно они могут находиться в воздухе неделями и даже месяцами. У нас уже есть такой проект, который активно разрабатываются», — рассказал Федутинов.

По его словам, ударные беспилотники в перспективе будут увеличиваться в размерах. «Мы это можем наглядно увидеть по беспилотной программе США. Их ударные беспилотники становятся все больше, поскольку в такой аппарат можно загрузить большее количество боеприпасов», — сказал эксперт.