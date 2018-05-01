В ДНР заявили, что способны противостоять любому оружию ВСУ

ДОНЕЦК , 1 мая — РИА Новости . Поставка украинским силовикам американских ракетных комплексов не принесет Киеву реальных успехов на поле боя, у ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики имеются на вооружении комплексы, способные противостоять любому вооружению ВСУ, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

Ранее официальный представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены на Украину . Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin в ВСУ начнется 2 мая.

"Главной целью поставок импортного вооружения является так называемый «распил» многомиллионных финансовых контрактов политической верхушкой Украины. И реальных успехов на поле боя это вооружение не принесет, так как у вооруженных сил нашей республики на вооружении давно стоят созданные за последние четыре года войны комплексы, позволяющие достойно противостоять любому вооружению ВСУ — украинскому или импортному", — сказал Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.