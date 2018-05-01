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Расчеты БПЛА ЦВО отработали поиск базовых лагерей противника на учениях в Кузбассе
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Расчеты БПЛА ЦВО отработали поиск базовых лагерей противника на учениях в Кузбассе 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время соревнований военнослужащим предстояло показать свои знания материальной части штатной техники и выполнить контрольные стрельбы из автомата «Калашникова» АК-47.
Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Центрального военного округа отработали задачи поиску и обнаружению мест дислокации условного противника и произвели корректировку артиллерийского огня в ходе окружного этапа конкурса «Воздушный контроль», который проходит в Кемеровской области.
Во время соревнований военнослужащим предстояло показать свои знания материальной части штатной техники и выполнить контрольные стрельбы из автомата «Калашникова» АК-47. Затем участники состязаний выполнили на время нормативы по подготовке БПЛА к вылету. Кроме того, экипажам предстояло найти лагерь подготовки боевиков в заданном квадрате, определить его координаты и передать данные командованию для применения артиллерии.
При подготовке расчетов беспилотных летательных аппаратов использовался богатый опыт, накопленный в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике.
В состязаниях приняли участие расчеты «Орлан-10» и «Элерон-3» соединений и воинских частей ЦВО. По итогам окружного этапа лучшие расчеты продолжат борьбу за право представить Центральный военный округ на всеармейском конкурсе «Воздушный контроль».
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