Расчеты БПЛА ЦВО отработали поиск базовых лагерей противника на учениях в Кузбассе

Во время соревнований военнослужащим предстояло показать свои знания материальной части штатной техники и выполнить контрольные стрельбы из автомата «Калашникова» АК-47.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Центрального военного округа отработали задачи поиску и обнаружению мест дислокации условного противника и произвели корректировку артиллерийского огня в ходе окружного этапа конкурса «Воздушный контроль», который проходит в Кемеровской области

Во время соревнований военнослужащим предстояло показать свои знания материальной части штатной техники и выполнить контрольные стрельбы из автомата «Калашникова» АК-47. Затем участники состязаний выполнили на время нормативы по подготовке БПЛА к вылету. Кроме того, экипажам предстояло найти лагерь подготовки боевиков в заданном квадрате, определить его координаты и передать данные командованию для применения артиллерии.

При подготовке расчетов беспилотных летательных аппаратов использовался богатый опыт, накопленный в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике

В состязаниях приняли участие расчеты «Орлан-10» и «Элерон-3» соединений и воинских частей ЦВО. По итогам окружного этапа лучшие расчеты продолжат борьбу за право представить Центральный военный округ на всеармейском конкурсе «Воздушный контроль».