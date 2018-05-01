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В Самаре более двух тонн краски использовали для идеальной подготовки техники к параду
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В Самаре более двух тонн краски использовали для идеальной подготовки техники к параду 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для этого были развернуты пункты чистки и мойки, покраски, технического обслуживания и ремонта, работали восемь ремонтных бригад.
В Самаре более двух тонн краски использовали на подготовку военной техники к параду посвященном 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Для этого были развернуты пункты чистки и мойки, покраски, технического обслуживания и ремонта, работали восемь ремонтных бригад.
В этом году военная техника на параде будет представлена бронированными автомобилями специального назначения «Тигр-М СпН», бронетранспортерами БТР-82АМ, пушками МТ-12 «Рапира», 152-мм гаубицами «Мста-С», реактивными системами залпового огня «Ураган», зенитно-ракетными комплексами С-300, оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М».
Кроме того, впервые по центральной площади Самары пройдут внедорожники на базе пикапа УАЗ-3163 «Патриот» оснащенные крупнокалиберными пулеметами «Корд».
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