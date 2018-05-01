Командующий ЦВО встретился с ветеранами Вооруженных Сил РФ

В ходе встречи Александр Лапин рассказ об итогах подготовки войск ЦВО в 2017 году и перспективах развития сил Центрального военного округа до 2020 года.

Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин в преддверии празднования 73-й годовщины Великой Победы встретился с ветеранами Вооруженных Сил РФ . В ходе встречи Александр Лапин рассказ об итогах подготовки войск ЦВО в 2017 году и перспективах развития сил Центрального военного округа до 2020 года.

«Всего в зимнем периоде обучения текущего года проведено 68 учений, из них двухсторонних 54, позволивших с учетом боевого опыта в Сирийской Арабской Республике существенно повысить качество подготовки органов военного управления и войск, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 39%», — подчеркнул командующий войсками ЦВО.

По словам командующего, особое внимание уделяется отработке практических действий на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

Киргизии, Узбекистана и «Уже в текущем году мы провели ряд совместных мероприятий с вооруженными силами Таджикистана Казахстана , в том числе на их территории», — отметил Лапин.

Также командующий округом сообщил, что в период с 2019 по 2020 год спланировано обустроить 8 военных городков, 3 аэродрома, 3 филиала военных госпиталей, производственно-логистический комплекс «Пашино», парковую зону ракетной бригады Новосибирского объединения.

«В этом году завершение работ по строительству объектов военной инфраструктуры позволит обустроить 11 соединений воинских частей и подразделений, создать необходимые условия для хранения и ремонта авиационных средств поражения, организовать боевое дежурство ВКС по прикрытию важных государственных объектов» — добавил Александр Лапин.

Всего к исходу 2020 года, по словам генерал-лейтенанта, в округе завершится строительство и капитальный ремонт почти пятисот зданий и сооружений на 23 объектах военной инфраструктуры.

«В текущем году нам предстоит решить ряд приоритетных задач. Вывести оснащенность современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности на уровень не менее 54%, а к 2020 году выйти на 70%. Своевременно и качественно провести организационно-штатные мероприятия — к концу года будут сформированы и переформированы одно соединение, две воинские части и шесть подразделений», — пояснил Александр Лапин.

По данным командующего войсками ЦВО оснащенность современным вооружением в войсках Центрального военного округа в 2018 составит не менее 54%. А в прошлом году в войска округа поступили свыше тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и техники.

«Это позволило перевооружить на новые образцы две воинские части и 19 подразделений: два соединения полностью перевооружены на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», поставлены самолеты нового поколения Су-34, модернизированные Су-25СМ и вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор», глубоко модернизированные танки Т-72Б3 и другие», — отметил генерал-лейтенант.

Отдельно командующий войсками ЦВО рассказал о взаимодействии с ветеранскими объединениями.

«В регионах дислокации округа проживают более 200 тысяч ветеранов военной службы. Из них около 3,7 тысячи — участники Великой Отечественной войны, почти 62 тысячи — боевых действий, в том числе 17 Героев России. Успешно действуют 169 общественных ветеранских организаций», — пояснил командующий.

По словам Александра Лапина в 2017 году высокотехнологичная медицинская помощь в военных госпиталях была оказана 3,5 тысячи ветеранам, а всего медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях Центрального военного округа получили 28 тысяч ветеранов.

«Командованием военного округа оказана практическая помощь в создании еще 12 региональных организаций ветеранов Вооруженных сил в границах Центрального военного округа, которые влились в систему профильных организаций и значительно повысили их потенциал», — сказал Александр Лапин, добавив, что общее количество ветеранских объединений в ЦВО теперь составляет более 750.