Пересекая экватор: как экипаж «Перекопа» отметил День Нептуна

Джакарту. Учебный корабль «Перекоп» прибыл в столицу Индонезии

Новой остановкой в уникальном дальнем походе учебного корабля «Перекоп» стала Джакарта. Но перед тем как достигнуть столицы Индонезии, молодые курсанты пересекли границу Северного и Южного полушарий.

На пути в Джакарту российский корабль пересек экватор, и по давней военно-морской традиции на нулевой широте экипаж отпраздновал День Нептуна, чтобы войти в южное полушарие необходимо пройти специальный обряд посвящения — все должны нырнуть в морскую воду, для чего на палубе специально установили надувной бассейн.

Индонезия — страна тысяч островов — некогда голландская Ост-Индия до последнего не спешила показать себя, скрываясь под занавесом тумана. Бесчисленные рыбацкие лодки и корабли уважительно расступались при виде большого военного корабля.

Позади ровно половина пути: от Кронштадта пройдено 20 тысяч километров. И здесь в Джакарте курсанты и большая часть экипажа впервые в жизни вступают на землю южного полушария.

На земле россиян встречают национальными индонезийскими танцами, венками и хлебом солью от русской девушки в кокошнике — это Василиса Лукьянова, дочь помощника российского военного атташе в Джакарте.

На борт «Перекопа» поднимается командующий военно-морской базой Джакарты, стоит отметить, что для встречи кораблей НАТО он обычно отправляет своего зама.

«Подготовка у российских и индонезийских военно-морских офицеров очень похожа. Я, когда увидел секстант, вспомнил молодость. Когда я проходил практику, тоже каждый раз на рассвете бежал с этим секстантом на палубу и отрабатывал все те же самые задания», — поделился командующий военно-морской базой Джакарты Дени Хендрата.

Во время экскурсии на Перекоп местные школьники интересуются вооружением и оптикой корабля, и рассказывают, что у них в Индонезии очень популярны российские мультфильмы. А у наших соотечественников, давно живущих в Индонезии, российский корабль вызывает чувство гордости и ностальгии по родине.