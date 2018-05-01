Кадры маневрирования подводного крейсера «Карелия» в Баренцевом море

Подводники выполнили погружение на различные глубины, дифферентовку, плавание под перископом, экстренное всплытие и другие элементы движения в надводном и подводном положении.

Экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Карелия» отработал задачи маневрирования в прибрежных полигонах Северного флота в Баренцевом море. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Северного флота.

Подводники выполнили погружение на различные глубины, дифферентовку, плавание под перископом, экстренное всплытие и другие элементы движения в надводном и подводном положении.

Под водой экипаж провёл учения по выходу в торпедную атаку и нанесению ракетного удара. В ходе учений была проверена слаженность действий личного состава на боевых постах, а также снят ряд контрольных нормативов.

Атомные подводные ракетные крейсеры проекта 667 БДРМ, к которым относится «Карелия», оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами «Синева». Подводные лодки имеют большой модернизационный потенциал и успешно эксплуатируются в подводных силах ВМФ России