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Экипаж подводного крейсера «Карелия» отработал маневрирование в Баренцевом море
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Экипаж подводного крейсера «Карелия» отработал маневрирование в Баренцевом море 

ТК «Звезда» 1 мая 2018
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учений была проверена слаженность действий личного состава на боевых постах, а также выполнен ряд контрольных нормативов.
Экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Карелия» отработал задачи маневрирования в прибрежных полигонах Северного флота в Баренцевом море.
Подводники выполнили погружение на различные глубины, дифферентовку, плавание под перископом, экстренное всплытие и другие элементы движения в надводном и подводном положении.
Под водой экипаж провёл учения по выходу в торпедную атаку и нанесению ракетного удара. В ходе учений была проверена слаженность действий личного состава на боевых постах, а также выполнен ряд контрольных нормативов.
Атомные подводные ракетные крейсеры проекта 667 БДРМ, к которым относится «Карелия», оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами «Синева». Подводные лодки имеют большой модернизационный потенциал и успешно эксплуатируются в подводных силах ВМФ России. На смену крейсерам данного проекта поступают подводные ракетоносцы проекта 955 «Борей». Головной корабль — «Юрий Долгорукий» базируется на Северном флоте.
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