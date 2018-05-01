На Балтийском флоте началась подготовка к летнему периоду обучения

Военнослужащие проведут все виды регламентного обслуживания бронетанковой, автомобильной техники и специального транспорта, боевых кораблей и авиации.

В объединениях, соединениях и воинских частях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях, началась подготовка к летнему периоду обучения.

В рамках подготовительного периода, который будет проходить в течение мая, военнослужащие проведут все виды регламентного обслуживания бронетанковой, автомобильной техники и специального транспорта, боевых кораблей и авиации.

Также будет модернизирована учебно-материальная базы флотских сухопутных полигонов, а инженерно-саперные подразделения проведут их сплошную очистку от неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в соединениях и воинских частях Балтийского флота будут проведены комплексные занятия по требованиям безопасности при выполнении задач боевой подготовки, а также при несении боевого дежурства.