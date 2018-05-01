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На Балтийском флоте началась подготовка к летнему периоду обучения
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На Балтийском флоте началась подготовка к летнему периоду обучения 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие проведут все виды регламентного обслуживания бронетанковой, автомобильной техники и специального транспорта, боевых кораблей и авиации.
В объединениях, соединениях и воинских частях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях, началась подготовка к летнему периоду обучения.
В рамках подготовительного периода, который будет проходить в течение мая, военнослужащие проведут все виды регламентного обслуживания бронетанковой, автомобильной техники и специального транспорта, боевых кораблей и авиации.
Также будет модернизирована учебно-материальная базы флотских сухопутных полигонов, а инженерно-саперные подразделения проведут их сплошную очистку от неразорвавшихся боеприпасов.
Кроме того, в соединениях и воинских частях Балтийского флота будут проведены комплексные занятия по требованиям безопасности при выполнении задач боевой подготовки, а также при несении боевого дежурства.
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