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Свыше 4,5 тыс. военнослужащих направили в войска пункты отбора на военную службу по контракту ЗВО
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Свыше 4,5 тыс. военнослужащих направили в войска пункты отбора на военную службу по контракту ЗВО 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
С начала января на пункты отбора обратилось более 10 тыс. граждан, более 1 тыс. из которых — женщины.
С начала текущего года пунктами отбора на военную службу по контракту Западного военного округа направлено в войска более 4,5 тыс. военнослужащих по контракту для комплектования должностей солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
С начала января на пункты отбора обратилось более 10 тыс. граждан, более 1 тыс. из которых — женщины. Более 6 тыс. кандидатов успешно завершили прохождение отборочных мероприятий.
Более 500 юношей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, воспользовались своим законным правом замены службы по призыву на военную службу по контракту. Как показал опрос данной категории граждан, при принятии решения наиболее значимыми аргументами были: приобретение трудового стажа по полученной специальности, более высокий уровень денежного довольствия, возможность выбора места прохождения службы и возможность проживания за пределами воинской части.
Деятельность пунктов не ограничивается комплектованием войск контрактниками. Личный состав проводит информационно-агитационную работу, осуществляет консультирование граждан по вопросам прохождения военной службы, принимает участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Для выполнения этих задач пункты отбора оснащены современными мультимедийными средствами, рекламной и информационной продукцией, а ряд пунктов оснащен высокотехнологичными комплексами мобильных пунктов отбора на шасси автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-43118 с прицепом, возможности которого позволяют инструкторам проводить мероприятия в отдаленных от областных и республиканских центров местностях.
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