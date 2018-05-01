Спецназ ЮВО совершил десантирование из парашютных систем «Арбалет-2» на Кубани

В плановых мероприятиях учебно-боевой подготовки принимают участие свыше 200 военнослужащих.

Военнослужащие соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае на транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» провели десантирование на учебные места полигона «Молькино» для сдачи итоговой проверки за летний период обучения. Об этом сообщил «Звезде» глава пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Десантирование осуществлялось в ночное время в труднодоступные лесные массивы и на высокогорье на парашютах системы «Арбалет-2» с высоты 1200-1400 м с пятисекундной задержкой раскрытия купола.

После высадки на незнакомой местности группам спецназа предстоит в назначенное время выйти в район сбора и совершить марш-бросок в полной амуниции к местам сдачи контрольных занятий по основным дисциплинам боевой подготовки.

В плановых мероприятиях учебно-боевой подготовки принимают участие свыше 200 военнослужащих, задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

Всего в ЮВО за зимний период обучения подразделениями специального назначения и морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии совершено более 20 тысяч прыжков с парашютом.