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Спецназ ЮВО совершил десантирование из парашютных систем «Арбалет-2» на Кубани
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Спецназ ЮВО совершил десантирование из парашютных систем «Арбалет-2» на Кубани 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В плановых мероприятиях учебно-боевой подготовки принимают участие свыше 200 военнослужащих.
Военнослужащие соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае на транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» провели десантирование на учебные места полигона «Молькино» для сдачи итоговой проверки за летний период обучения. Об этом сообщил «Звезде» глава пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
Десантирование осуществлялось в ночное время в труднодоступные лесные массивы и на высокогорье на парашютах системы «Арбалет-2» с высоты 1200-1400 м с пятисекундной задержкой раскрытия купола.
После высадки на незнакомой местности группам спецназа предстоит в назначенное время выйти в район сбора и совершить марш-бросок в полной амуниции к местам сдачи контрольных занятий по основным дисциплинам боевой подготовки.
В плановых мероприятиях учебно-боевой подготовки принимают участие свыше 200 военнослужащих, задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.
Всего в ЮВО за зимний период обучения подразделениями специального назначения и морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии совершено более 20 тысяч прыжков с парашютом.
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