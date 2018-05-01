Как истребитель проходит звуковой барьер: видео

Любой объект имеет силу сопротивления воздуху. Истребитель не исключение — до звукового барьера перед носом самолёта образуется область сжатого воздуха, которая уплотняется за счет движения самолета.

Все меняется, когда самолет ускоряется выше скорости звука. При проходе звукового барьера, самолёт эту область прокалывает, и она резко срывается с носа. Грохот — это и есть звук расширения воздуха, которых находился перед носом самолета. Что касается внешних признаков, то в этот момент можно наблюдать красивые оптические эффекты. Посмотрите видео, оно того стоит:

К слову, сейчас в разработке находятся летательные аппараты, которые будут проходить звуковой барьер без хлопка. Видимо, скоро это явление станет такой же историей, как военные бипланы.