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Американские морпехи будут учиться на российских вертолетах
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Американские морпехи будут учиться на российских вертолетах 

Национальная Служба Новостей 45 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Морская пехота США планирует задействовать в учениях российские вертолеты. Об этом стало известно из запроса командования.
Отмечается, что командование по подготовке морпехов подало запрос на приобретение боевого вертолета Ми-24 или Ми-17. В условия сделки также входит инструктаж по пилотированию и работе всех систем российских «вертушек», пишет RT.
Вертолеты Ми-24 и Ми-17 массово производились в СССР в 1970-80х годах. Ми-24 («Крокодил») поступивший на вооружение в 1971 год, предназначен для уничтожения живой силы и техники противника.
Ми-17 — военно-транспортный вертолет, предназначенный для перевозки военнослужащих и грузов.
Как заявил НСН главный редактор журнала «Национальна оборона» Игорь Коротченко, российские вертолеты нужны американцам для отработки действий против вероятного противника. Эксперт добавил, что Россия не поставляет американцам вооружение, однако купить вертолеты США смогут у третьих стран.
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