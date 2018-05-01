Американские морпехи будут учиться на российских вертолетах

Морская пехота США планирует задействовать в учениях российские вертолеты. Об этом стало известно из запроса командования.

Отмечается, что командование по подготовке морпехов подало запрос на приобретение боевого вертолета Ми-24 или Ми-17. В условия сделки также входит инструктаж по пилотированию и работе всех систем российских «вертушек», пишет RT.

Вертолеты Ми-24 и Ми-17 массово производились в СССР в 1970-80х годах. Ми-24 («Крокодил») поступивший на вооружение в 1971 год, предназначен для уничтожения живой силы и техники противника.

Ми-17 — военно-транспортный вертолет, предназначенный для перевозки военнослужащих и грузов.