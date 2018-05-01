Расчеты комплексов «Панцирь» Балтфлота победили в конкурсе «Ключи от неба»

КАЛИНИНГРАД , 1 мая — РИА Новости . Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь С-1» соединения противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота стали победителями всеармейского конкурса профессионального мастерства боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба-2018», сообщила пресс-служба Балтфлота.

"Расчеты ЗРПК «Панцирь» ПВО Балтийского флота стали победителями всеармейского конкурса «Ключи от неба-2018». В соревнованиях, которые проходили на полигоне Ашулук в Астраханской области , принимали участие команды Воздушно-космических сил (ВКС), ВМФ, объединений ВВС и ПВО военных округов, а также высших учебных заведений ВКС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе были задействованы зенитные ракетные системы С-400, С-300ПС, С-300ПМ и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Проверялись умение и навыки военнослужащих и слаженность боевых расчетов при совершении маневра подразделениями, отражении ими имитированного удара противника и ведения противовоздушного боя.

Отмечается, что среди расчетов «Панцирь С-1» боевые расчеты соединения ПВО Балтийского флота лучше всех выполнили все задачи по обнаружению, захвату, ведению и нанесению ударов по условному противнику, успешно «уничтожив» назначенные цели, и показали лучший результат среди участников.