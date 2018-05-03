Военнослужащие минометных батарей ВВО устранили ледовый затор в Хабаровском крае

Решение на оказание помощи по борьбе с ледовым затором принято исполняющим обязанности командующего войсками округа генерал-лейтенантом Александром Чайко

Военнослужащие двух минометных батарей мотострелкового соединения Восточного военного округа устранили ледовый затор на реке Тумнин на севере Хабаровского края

Решение на оказание помощи по борьбе с ледовым затором принято исполняющим обязанности командующего войсками округа генерал-лейтенантом Александром Чайко по просьбе администрации края.

Военнослужащие в составе двух минометных батарей были переброшены в Ванинский район Хабаровского края тяжелым вертолетом Ми-26 армейской авиации округа.

Военнослужащие провели необходимые расчеты и осуществили обстрел льда 120-мм снарядами из минометов 2Б11. В результате затор был устранен.

В настоящее время подразделения вернулись в пункт постоянной дислокации.