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В ВВО стартовал чемпионат по хоккею с шайбой
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В ВВО стартовал чемпионат по хоккею с шайбой 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На открытии игр с напутственным словом ко всем собравшимся обратился исполняющий обязанности командующего войсками округом генерал-лейтенант Александр Чайко.
В Хабаровске на ледовой площадке спортивно-зрелищного комплекса «Платинум арена» стартовал чемпионат Восточного военного округа по хоккею с шайбой.
На открытии игр с напутственным словом ко всем собравшимся обратился исполняющий обязанности командующего войсками округом генерал-лейтенант Александр Чайко. Он отметил, что по итогам наших соревнований будет сформирована сборная Восточного военного округа, которая примет участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге в июне текущего года.
В спортивном мероприятии принимают участие команды от общевойсковых объединений ВВО, армейского корпуса с острова Сахалин, Тихоокеанского флота, объединения ВВС и ПВО, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Князе-Волконского гарнизона.
Два дня ледовые дружины будут состязаться на хабаровском льду за звание лучших.
Поддержать спортсменов пришли военнослужащие штаба ВВО, соединений и воинских частей Хабаровского гарнизона, а также семьи, друзья.
Чемпионат ВВО посвящен празднованию Дня Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
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