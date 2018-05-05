В ВВО стартовал чемпионат по хоккею с шайбой

На открытии игр с напутственным словом ко всем собравшимся обратился исполняющий обязанности командующего войсками округом генерал-лейтенант Александр Чайко

Хабаровске на ледовой площадке спортивно-зрелищного комплекса «Платинум арена» стартовал чемпионат Восточного военного округа по хоккею с шайбой.

На открытии игр с напутственным словом ко всем собравшимся обратился исполняющий обязанности командующего войсками округом генерал-лейтенант Александр Чайко. Он отметил, что по итогам наших соревнований будет сформирована сборная Восточного военного округа, которая примет участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации г. Санкт-Петербурге в июне текущего года.

В спортивном мероприятии принимают участие команды от общевойсковых объединений ВВО, армейского корпуса с острова Сахалин, Тихоокеанского флота, объединения ВВС и ПВО, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Князе-Волконского гарнизона.

Два дня ледовые дружины будут состязаться на хабаровском льду за звание лучших.

Поддержать спортсменов пришли военнослужащие штаба ВВО, соединений и воинских частей Хабаровского гарнизона, а также семьи, друзья.

Чемпионат ВВО посвящен празднованию Дня Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.