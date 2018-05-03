Расчеты минометных батарей ВВО устранили ледовый затор в Хабаровском крае

Военнослужащие были переброшены в Ванинский район Хабаровского края, где провели необходимые расчеты и осуществили обстрел льда из минометов 2Б11.

Расчеты двух минометных батарей мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) устранили ледовый затор на реке Тумнин на севере Хабаровского края.

Решение на оказание помощи по борьбе с ледовым затором принято исполняющим обязанности командующего войсками округа генерал-лейтенантом Александром Чайко по просьбе администрации региона.

Военнослужащие в составе двух минометных батарей были переброшены в Ванинский район Хабаровского края тяжелым вертолетом Ми-26 армейской авиации ВВО, где провели необходимые расчеты и осуществили обстрел льда 120-мм снарядами из минометов 2Б11. В результате затор был устранен.

В настоящее время подразделения вернулись в пункт постоянной дислокации.