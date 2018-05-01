Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО проверил ход подготовки к параду Победы в Хабаровске

Тренировка парада состоялась на главной площади Хабаровска в вечернее время.

Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко проверил ход подготовки к параду войск Хабаровского гарнизона, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Тренировка с прохождением механизированной колонны состоялась на главной площади Хабаровска в вечернее время.

Впервые в этом году к совместной тренировке присоединился парадный расчет Дальневосточного ВОКУ.

По окончании тренировки генерал-лейтенант Александр Чайко отметил в лучшую сторону парадные расчеты военнослужащих-женщин и морской пехоты Тихоокеанского флота.

Главный парад войск Восточного военного округа состоится в городе Хабаровске на площади Ленина. Торжественным маршем по главной площади краевой столицы пройдут более 1.9 тысяч военнослужащих, представляющих рода и виды Вооруженных Сил России и силовые ведомства, в которых предусмотрена военная служба. От ВВО в параде войск Хабаровского гарнизона будет задействовано более 1,3 тысяч военнослужащих.

В частности, рота барабанщиков от Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула от окружного учебного центра округа, парадные расчеты от штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соединения, воинских частей морской пехоты, специального назначения, железнодорожных войск.