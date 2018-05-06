Чемпионат ВВО по хоккею с шайбой завершился победой команды от объединения ВВС и ПВО «Штурмовик» 

Чемпионат ВВО посвящен празднованию Дня Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
В Хабаровске на ледовой площадке спортивно-зрелищного комплекса «Платинум арена» завершился чемпионат Восточного военного округа по хоккею с шайбой.
В финальном матче команда «Штурмовик» из Приморья от армии ВВС и ПВО сразилась со сборной армейского корпуса с острова Сахалин. В упорной борьбе со счетом 12:7 победу одержали хоккеисты «Штурмовика».
Почетное третье место завоевала сборная команда «Медведи» Князе-Волконского гарнизона (Хабаровский край). Они переиграли спортсменов общевойскового объединения округа из Республики Бурятия.
Почетные кубки призерам вручил исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко. Кроме того, в церемонии награждения команд участниц чемпионата приняли участие заместитель командующего войсками округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин и заместитель командующего войсками округа по работе с личным составом генерал-майор Сергей Долотин.
В спортивном мероприятии приняли участие команды от общевойсковых объединений ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской области, Приморье, армейского корпуса с острова Сахалин, Тихоокеанского флота, объединения ВВС и ПВО, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Князе-Волконского гарнизона.
Чемпионат ВВО посвящен празднованию Дня Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.