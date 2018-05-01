В Карабахе заявили о скоплении войск Азербайджана на линии соприкосновения

ЕРЕВАН , 1 мая — РИА Новости . Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило во вторник о скоплении азербайджанских войск на линии соприкосновения. "В отличие от выходных дней, когда на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил сохранялось относительно спокойная ситуация, начиная с 30 апреля на линии соприкосновения вновь заметно скопление живой силы и военной техники противника, которое продолжается и сегодня", — говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства В пресс-службе отметили, что дислоцированные на передовой подразделения Армии обороны Карабаха следят за обстановкой и полностью контролируют ситуацию. Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.