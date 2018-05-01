Ещё
В Карабахе заявили о скоплении войск Азербайджана на линии соприкосновения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Карабахе заявили о скоплении войск Азербайджана на линии соприкосновения 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило во вторник о скоплении азербайджанских войск на линии соприкосновения.
"В отличие от выходных дней, когда на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил сохранялось относительно спокойная ситуация, начиная с 30 апреля на линии соприкосновения вновь заметно скопление живой силы и военной техники противника, которое продолжается и сегодня", — говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.
В пресс-службе отметили, что дислоцированные на передовой подразделения Армии обороны Карабаха следят за обстановкой и полностью контролируют ситуацию.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
РИА Новости: последние новости
В Донбасс прибыло тяжелое вооружение ВСУ и 4 вагона солдат, заявили в ЛНР Американские эксперты назвали преимущество России в случае конфликта с НАТО В Новочеркасске на 9 мая покажут комплекс "Панцирь-С" и ЗРС С-300 "Фаворит"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку71
США испугались столкновений с войсками РФ461
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова24
Киев делает ставку на силовое решение конфликта101
Гейтс отказал Трампу11
Видео
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
03:42
В Москве началось первомайское шествие
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение