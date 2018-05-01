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Спортсмены-самбисты соединения инженерных войск ВВО стали победителями Чемпионата инженерных войск по самбо
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Спортсмены-самбисты соединения инженерных войск ВВО стали победителями Чемпионата инженерных войск по самбо 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Борьба за призовые места проходила в семи весовых категориях, от 57 до свыше 90 килограммов.
Военнослужащие соединения инженерных войск Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, стали победителями Чемпионата инженерных войск по самбо.
Соревнования состоялись на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, в них приняли участие команды, представляющие соединения и воинские части инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации.
Борьба за призовые места проходила в семи весовых категориях, от 57 до свыше 90 килограмм. Команда самбистов-дальневосточников, состоявшая из семи человек, своим мастерством и упорством взяла три «золотые», три «серебряные» и одну «бронзовую» медали, что позволило им в общем спортивном зачете стать победителями проводимых соревнований.
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