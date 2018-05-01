Спортсмены-самбисты соединения инженерных войск ВВО стали победителями Чемпионата инженерных войск по самбо

Борьба за призовые места проходила в семи весовых категориях, от 57 до свыше 90 килограммов.

Военнослужащие соединения инженерных войск Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае , стали победителями Чемпионата инженерных войск по самбо.

Соревнования состоялись на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, в них приняли участие команды, представляющие соединения и воинские части инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации

Борьба за призовые места проходила в семи весовых категориях, от 57 до свыше 90 килограмм. Команда самбистов-дальневосточников, состоявшая из семи человек, своим мастерством и упорством взяла три «золотые», три «серебряные» и одну «бронзовую» медали, что позволило им в общем спортивном зачете стать победителями проводимых соревнований.